Juui Dolittle 2010, season 1
Juui Dolittle
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
17 October 2010
Production year
2010
Number of episodes
9
Runtime
8 hours 15 minutes
Series rating
7.5
Rate
11
votes
7.6
IMDb
"Juui Dolittle" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
17 October 2010
Episode 2
Season 1
Episode 2
24 October 2010
Episode 3
Season 1
Episode 3
31 October 2010
Episode 4
Season 1
Episode 4
14 November 2010
Episode 5
Season 1
Episode 5
21 November 2010
Episode 6
Season 1
Episode 6
28 November 2010
Episode 7
Season 1
Episode 7
5 December 2010
Episode 8
Season 1
Episode 8
12 December 2010
Episode 9
Season 1
Episode 9
19 December 2010
TV series release schedule
