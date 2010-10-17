Menu
Juui Dolittle 2010, season 1

Juui Dolittle
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 9
Runtime 8 hours 15 minutes

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Juui Dolittle" season 1 list of episodes.

Episode 1
17 October 2010
Episode 2
24 October 2010
Episode 3
31 October 2010
Episode 4
14 November 2010
Episode 5
21 November 2010
Episode 6
28 November 2010
Episode 7
5 December 2010
Episode 8
12 December 2010
Episode 9
19 December 2010
