Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Horse Doctor 2012 - 2013, season 1

Horse Doctor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Horse Doctor Seasons Season 1
Maui
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 50
Runtime 58 hours 20 minutes

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Horse Doctor" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 October 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 October 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 October 2012
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 October 2012
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 October 2012
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 October 2012
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 October 2012
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 October 2012
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 October 2012
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 November 2012
Episode 12
Season 1 Episode 12
6 November 2012
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 November 2012
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 November 2012
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 November 2012
Episode 16
Season 1 Episode 16
20 November 2012
Episode 17
Season 1 Episode 17
26 November 2012
Episode 18
Season 1 Episode 18
27 November 2012
Episode 19
Season 1 Episode 19
3 December 2012
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 December 2012
Episode 21
Season 1 Episode 21
10 December 2012
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 December 2012
Episode 23
Season 1 Episode 23
17 December 2012
Episode 24
Season 1 Episode 24
18 December 2012
Episode 25
Season 1 Episode 25
24 December 2012
Episode 26
Season 1 Episode 26
25 December 2012
Episode 27
Season 1 Episode 27
1 January 2013
Episode 28
Season 1 Episode 28
7 January 2013
Episode 29
Season 1 Episode 29
8 January 2013
Episode 30
Season 1 Episode 30
14 January 2013
Episode 31
Season 1 Episode 31
15 January 2013
Episode 32
Season 1 Episode 32
15 January 2013
Episode 33
Season 1 Episode 33
22 January 2013
Episode 34
Season 1 Episode 34
28 January 2013
Episode 35
Season 1 Episode 35
29 January 2013
Episode 36
Season 1 Episode 36
4 February 2013
Episode 37
Season 1 Episode 37
5 February 2013
Episode 38
Season 1 Episode 38
11 February 2013
Episode 39
Season 1 Episode 39
12 February 2013
Episode 40
Season 1 Episode 40
18 February 2013
Episode 41
Season 1 Episode 41
25 February 2013
Episode 42
Season 1 Episode 42
25 February 2013
Episode 43
Season 1 Episode 43
26 February 2013
Episode 44
Season 1 Episode 44
4 March 2013
Episode 45
Season 1 Episode 45
5 March 2013
Episode 46
Season 1 Episode 46
11 March 2013
Episode 47
Season 1 Episode 47
12 March 2013
Episode 48
Season 1 Episode 48
18 March 2013
Episode 49
Season 1 Episode 49
19 March 2013
Episode 50
Season 1 Episode 50
25 March 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more