Animal Practice 2012, season 1
Animal Practice
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 August 2012
Production year
2012
Number of episodes
9
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
5.5
Rate
12
votes
5.7
IMDb
"Animal Practice" season 1 list of episodes.
Season 1
Pilot
Season 1
Episode 1
12 August 2012
Little Miss Can't Be Wrong
Season 1
Episode 2
26 September 2012
Clean-Smelling Pirate
Season 1
Episode 3
3 October 2012
Dr. Yamamazing
Season 1
Episode 4
10 October 2012
Who's Afraid of Virginia Coleman?
Season 1
Episode 5
17 October 2012
The Two George Colemans
Season 1
Episode 6
24 October 2012
Wingmen
Season 1
Episode 7
1 November 2012
Ralphie
Season 1
Episode 8
19 November 2012
Turkey Jerky
Season 1
Episode 9
19 November 2012
