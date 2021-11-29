Menu
Pinocchio and Friends season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Pinocchio and Friends
6+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
29 November 2021
Production year
2021
Number of episodes
25
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
5.2
Rate
12
votes
5.3
IMDb
"Pinocchio and Friends" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Shop of Wonders
Season 1
Episode 1
29 November 2021
Tale of a Fairy
Season 1
Episode 2
29 November 2021
Candlewick the Troublemaker
Season 1
Episode 3
29 November 2021
A Magic School Day
Season 1
Episode 4
29 November 2021
Mangiafuoco's Grand Theatre
Season 1
Episode 5
29 November 2021
Keep Trying Pinocchio!
Season 1
Episode 6
29 November 2021
The Competition
Season 1
Episode 7
29 November 2021
Medoro in Danger!
Season 1
Episode 8
29 November 2021
A Mermaid for Mangiafuoco
Season 1
Episode 9
29 November 2021
Master Cherry's Challenge
Season 1
Episode 10
29 November 2021
Cricket's Secret
Season 1
Episode 11
29 November 2021
The Town Square Gang
Season 1
Episode 12
29 November 2021
Happy Birthday, Freeda!
Season 1
Episode 13
29 November 2021
The Fairy Baby
Season 1
Episode 14
29 November 2021
A Gift for Geppetto
Season 1
Episode 15
29 November 2021
Dolls for a Day
Season 1
Episode 16
29 November 2021
The River Monster
Season 1
Episode 17
29 November 2021
The Halloween Party
Season 1
Episode 18
29 November 2021
Captain Frizzybeard's Treasure
Season 1
Episode 19
29 November 2021
Alien Among Us
Season 1
Episode 20
29 November 2021
Cricket's Missing Memory
Season 1
Episode 21
29 November 2021
Honest for a Day
Season 1
Episode 22
29 November 2021
Trouble at the Red Lobster
Season 1
Episode 23
29 November 2021
Freeda's Secret
Season 1
Episode 24
29 November 2021
Pinocchio's Mission
Season 1
Episode 25
29 November 2021
TV series release schedule
