Pinocchio and Friends season 1 watch online

Pinocchio and Friends season 1 poster
Pinocchio and Friends 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 25
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.3 IMDb

"Pinocchio and Friends" season 1 list of episodes.

The Shop of Wonders
Season 1 Episode 1
29 November 2021
Tale of a Fairy
Season 1 Episode 2
29 November 2021
Candlewick the Troublemaker
Season 1 Episode 3
29 November 2021
A Magic School Day
Season 1 Episode 4
29 November 2021
Mangiafuoco's Grand Theatre
Season 1 Episode 5
29 November 2021
Keep Trying Pinocchio!
Season 1 Episode 6
29 November 2021
The Competition
Season 1 Episode 7
29 November 2021
Medoro in Danger!
Season 1 Episode 8
29 November 2021
A Mermaid for Mangiafuoco
Season 1 Episode 9
29 November 2021
Master Cherry's Challenge
Season 1 Episode 10
29 November 2021
Cricket's Secret
Season 1 Episode 11
29 November 2021
The Town Square Gang
Season 1 Episode 12
29 November 2021
Happy Birthday, Freeda!
Season 1 Episode 13
29 November 2021
The Fairy Baby
Season 1 Episode 14
29 November 2021
A Gift for Geppetto
Season 1 Episode 15
29 November 2021
Dolls for a Day
Season 1 Episode 16
29 November 2021
The River Monster
Season 1 Episode 17
29 November 2021
The Halloween Party
Season 1 Episode 18
29 November 2021
Captain Frizzybeard's Treasure
Season 1 Episode 19
29 November 2021
Alien Among Us
Season 1 Episode 20
29 November 2021
Cricket's Missing Memory
Season 1 Episode 21
29 November 2021
Honest for a Day
Season 1 Episode 22
29 November 2021
Trouble at the Red Lobster
Season 1 Episode 23
29 November 2021
Freeda's Secret
Season 1 Episode 24
29 November 2021
Pinocchio's Mission
Season 1 Episode 25
29 November 2021
