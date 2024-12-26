Menu
The Road Trip 2024, season 1

The Road Trip season 1 poster
The Road Trip
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 36 minutes

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"The Road Trip" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 December 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 December 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 December 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 December 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 December 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 December 2024
