Ni shi wo de cheng chi ying lei
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
11 March 2021
Production year
2021
Number of episodes
40
Runtime
30 hours 0 minute
Series rating
7.7
Rate
12
votes
7.9
IMDb
"You Are My Hero" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
11 March 2021
Episode 2
11 March 2021
Episode 3
11 March 2021
Episode 4
11 March 2021
Episode 5
11 March 2021
Episode 6
11 March 2021
Episode 7
11 March 2021
Episode 8
11 March 2021
Episode 9
12 March 2021
Episode 10
12 March 2021
Episode 11
13 March 2021
Episode 12
13 March 2021
Episode 13
14 March 2021
Episode 14
14 March 2021
Episode 15
18 March 2021
Episode 16
18 March 2021
Episode 17
19 March 2021
Episode 18
19 March 2021
Episode 19
20 March 2021
Episode 20
20 March 2021
Episode 21
21 March 2021
Episode 22
21 March 2021
Episode 23
25 March 2021
Episode 24
25 March 2021
Episode 25
26 March 2021
Episode 26
26 March 2021
Episode 27
27 March 2021
Episode 28
27 March 2021
Episode 29
28 March 2021
Episode 30
28 March 2021
Episode 31
1 April 2021
Episode 32
1 April 2021
Episode 33
2 April 2021
Episode 34
2 April 2021
Episode 35
3 April 2021
Episode 36
3 April 2021
Episode 37
4 April 2021
Episode 38
4 April 2021
Episode 39
8 April 2021
Episode 40
8 April 2021
