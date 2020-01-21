Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows You Are My Hero Filming locations

Filming Dates & Locations

Iconic scenes & Locations

Nanjing
Nanjing, Jiangsu, China
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sichuan
Sichuan, China
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 21 January 2020
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more