Yeni Hayat
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
3 September 2020
Production year
2020
Number of episodes
9
Runtime
18 hours 0 minute
Series rating
7.0
Rate
12
votes
7.1
IMDb
"New Life" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
3 September 2020
Episode 2
Season 1
Episode 2
10 September 2020
Episode 3
Season 1
Episode 3
17 September 2020
Episode 4
Season 1
Episode 4
24 September 2020
Episode 5
Season 1
Episode 5
1 October 2020
Episode 6
Season 1
Episode 6
8 October 2020
Episode 7
Season 1
Episode 7
15 October 2020
Episode 8
Season 1
Episode 8
22 October 2020
Episode 9
Season 1
Episode 9
29 October 2020
TV series release schedule
