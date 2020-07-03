Menu
Tekst. Realnost season 1 watch online

Tekst. Realnost season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tekst. Realnost Seasons Season 1
Tekst. Realnost 18+
Title Сезон 1
Season premiere 3 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"Tekst. Realnost" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 July 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 July 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 July 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 July 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 July 2020
