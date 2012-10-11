Menu
Lord. Pyos-policejskij 2012 - 2013, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
12+
Title
Сезон 1
Season premiere
11 October 2012
Production year
2012
Number of episodes
24
Runtime
17 hours 12 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
Write review
"Lord. Pyos-policejskij" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1
Episode 1
11 October 2012
Серия 02
Season 1
Episode 2
11 October 2012
Серия 03
Season 1
Episode 3
12 October 2012
Серия 04
Season 1
Episode 4
12 October 2012
Серия 05
Season 1
Episode 5
15 October 2012
Серия 06
Season 1
Episode 6
16 October 2012
Серия 07
Season 1
Episode 7
17 October 2012
Серия 08
Season 1
Episode 8
18 October 2012
Серия 09
Season 1
Episode 9
21 August 2013
Серия 10
Season 1
Episode 10
21 August 2013
Серия 11
Season 1
Episode 11
22 August 2013
Серия 12
Season 1
Episode 12
22 August 2013
Серия 13
Season 1
Episode 13
23 August 2013
Серия 14
Season 1
Episode 14
23 August 2013
Серия 15
Season 1
Episode 15
26 August 2013
Серия 16
Season 1
Episode 16
26 August 2013
Серия 17
Season 1
Episode 17
27 August 2013
Серия 18
Season 1
Episode 18
27 August 2013
Серия 19
Season 1
Episode 19
28 August 2013
Серия 20
Season 1
Episode 20
28 August 2013
Серия 21
Season 1
Episode 21
29 August 2013
Серия 22
Season 1
Episode 22
29 August 2013
Серия 23
Season 1
Episode 23
30 August 2013
Серия 24
Season 1
Episode 24
30 August 2013
