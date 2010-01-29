Menu
Vozvrashchenie Muhtara 2004 - 2010, season 6
Vozvrashchenie Muhtara
16+
Title
Сезон 6
Season premiere
29 January 2010
Production year
2010
Number of episodes
96
Runtime
96 hours 0 minute
Series rating
0.0
1
4.4
IMDb
"Vozvrashchenie Muhtara" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Герои для папарацци
Season 6
Episode 1
29 January 2010
На кончике ампулы
Season 6
Episode 2
29 January 2010
Огонь и пепел
Season 6
Episode 3
1 February 2010
Кто твой друг
Season 6
Episode 4
1 February 2010
Именины у Кристины
Season 6
Episode 5
2 February 2010
Прости, друг!
Season 6
Episode 6
2 February 2010
Альпинисты
Season 6
Episode 7
3 February 2010
Оправдательный приговор
Season 6
Episode 8
3 February 2010
Мемуары Белкина
Season 6
Episode 9
4 February 2010
Неожиданная невеста
Season 6
Episode 10
4 February 2010
Авантюристка
Season 6
Episode 11
5 February 2010
Свидетель
Season 6
Episode 12
5 February 2010
Привет от Цапика
Season 6
Episode 13
8 February 2010
Первая любовь
Season 6
Episode 14
8 February 2010
Заявление, которого не было
Season 6
Episode 15
9 February 2010
Месть живодера
Season 6
Episode 16
9 February 2010
Настоящий герой
Season 6
Episode 17
10 February 2010
Магистр
Season 6
Episode 18
10 February 2010
Конокрады
Season 6
Episode 19
11 February 2010
Безымянный потерпевший
Season 6
Episode 20
11 February 2010
Мечта детства
Season 6
Episode 21
12 February 2010
Чудеса медицины
Season 6
Episode 22
12 February 2010
Электрик
Season 6
Episode 23
15 February 2010
На крыше
Season 6
Episode 24
15 February 2010
Интеллектуальная собственность
Season 6
Episode 25
16 February 2010
Недоразумение с персиками
Season 6
Episode 26
16 February 2010
Без вины виноватый
Season 6
Episode 27
17 February 2010
Поэты
Season 6
Episode 28
17 February 2010
Сеньор из общества
Season 6
Episode 29
18 February 2010
Путевка в жизнь
Season 6
Episode 30
18 February 2010
Возвращение
Season 6
Episode 31
19 February 2010
Болтун и ловелас
Season 6
Episode 32
19 February 2010
Ограбление с одним неизвестным
Season 6
Episode 33
22 February 2010
Главное, чтобы костюмчик сидел
Season 6
Episode 34
22 February 2010
Почти по Честертону
Season 6
Episode 35
23 February 2010
Наезд
Season 6
Episode 36
24 February 2010
Чёрный ноготь
Season 6
Episode 37
24 February 2010
Тяжелый пар
Season 6
Episode 38
25 February 2010
Спа на двоих
Season 6
Episode 39
25 February 2010
Библиотечный триллер
Season 6
Episode 40
26 February 2010
Собачий гламур
Season 6
Episode 41
26 February 2010
Кража в два хода
Season 6
Episode 42
27 February 2010
Птица счастья
Season 6
Episode 43
27 February 2010
Чисто английское убийство
Season 6
Episode 44
28 February 2010
Старатель
Season 6
Episode 45
28 February 2010
Тяга к прекрасному
Season 6
Episode 46
28 February 2010
Пари с продолжением
Season 6
Episode 47
28 February 2010
По следам тимуровцев
Season 6
Episode 48
1 November 2010
Волшебная купюра
Season 6
Episode 49
1 November 2010
Кольцо Жозефины
Season 6
Episode 50
2 November 2010
Чёрное золото
Season 6
Episode 51
2 November 2010
Опасная тема
Season 6
Episode 52
3 November 2010
Масленица
Season 6
Episode 53
3 November 2010
Австралийский пенни
Season 6
Episode 54
4 November 2010
Беспокойное наследство
Season 6
Episode 55
4 November 2010
Последняя гастроль
Season 6
Episode 56
9 November 2010
Крест и роза
Season 6
Episode 57
9 November 2010
Евроремонт
Season 6
Episode 58
10 November 2010
Венец королевы
Season 6
Episode 59
10 November 2010
Физики и лирики
Season 6
Episode 60
11 November 2010
Вспомнить все
Season 6
Episode 61
11 November 2010
Травля
Season 6
Episode 62
12 November 2010
Маленькие собачки и большие неприятности
Season 6
Episode 63
12 November 2010
Купите вашего мужа
Season 6
Episode 64
15 November 2010
Настоящая мама
Season 6
Episode 65
15 November 2010
Запасной вариант
Season 6
Episode 66
16 November 2010
Осторожно, бабушка!
Season 6
Episode 67
16 November 2010
Сдаю гараж
Season 6
Episode 68
17 November 2010
Детский сад
Season 6
Episode 69
17 November 2010
Находка
Season 6
Episode 70
18 November 2010
Весенний блюз
Season 6
Episode 71
18 November 2010
Похититель музея
Season 6
Episode 72
19 November 2010
Рубашка в клетку
Season 6
Episode 73
19 November 2010
Льготная путевка
Season 6
Episode 74
22 November 2010
Арбалет
Season 6
Episode 75
22 November 2010
Дневной волк
Season 6
Episode 76
23 November 2010
Не было бы счастья
Season 6
Episode 77
23 November 2010
Крапленый приз
Season 6
Episode 78
24 November 2010
Трамвай №23
Season 6
Episode 79
24 November 2010
Налим - рыба хищная, часть первая
Season 6
Episode 80
25 November 2010
Налим - рыба хищная, часть вторая
Season 6
Episode 81
25 November 2010
Банда неудачников
Season 6
Episode 82
26 November 2010
Генеральский подарок
Season 6
Episode 83
26 November 2010
Дай миллиончик!
Season 6
Episode 84
29 November 2010
Свидетель под защитой
Season 6
Episode 85
29 November 2010
Пиццу заказывали?
Season 6
Episode 86
30 November 2010
Смерть в Атлантиде
Season 6
Episode 87
30 November 2010
Шальная пуля
Season 6
Episode 88
1 December 2010
Кадр
Season 6
Episode 89
1 December 2010
Ночные купания
Season 6
Episode 90
2 December 2010
Ловись рыбка, большая и маленькая
Season 6
Episode 91
2 December 2010
Крайняя необходимость
Season 6
Episode 92
3 December 2010
Словесный портрет
Season 6
Episode 93
3 December 2010
История с душком
Season 6
Episode 94
6 December 2010
Дон Кихот наоборот
Season 6
Episode 95
6 December 2010
Десять лет спустя
Season 6
Episode 96
7 December 2010
