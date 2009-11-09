Menu
Vozvrashchenie Muhtara 2004 - 2010 season 5
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Vozvrashchenie Muhtara
Seasons
Season 5
Vozvrashchenie Muhtara
16+
Title
Сезон 5
Season premiere
9 November 2009
Production year
2009
Number of episodes
96
Runtime
96 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
1
vote
4.4
IMDb
Write review
"Vozvrashchenie Muhtara" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Простота как признак воровства
Season 5
Episode 1
9 November 2009
Собака Павлова
Season 5
Episode 2
9 November 2009
Как погасить звезду
Season 5
Episode 3
10 November 2009
Кровавые слезы испанки
Season 5
Episode 4
10 November 2009
Берегись автомобиля
Season 5
Episode 5
11 November 2009
Поджог
Season 5
Episode 6
11 November 2009
На огромной скорости
Season 5
Episode 7
12 November 2009
Капкан для зайцев
Season 5
Episode 8
12 November 2009
Телефонный призрак
Season 5
Episode 9
13 November 2009
Ковшик
Season 5
Episode 10
13 November 2009
Месть десантника
Season 5
Episode 11
16 November 2009
Погоня за бесом
Season 5
Episode 12
16 November 2009
Списите наши уши
Season 5
Episode 13
17 November 2009
Тандем неудачников
Season 5
Episode 14
17 November 2009
Лютня
Season 5
Episode 15
18 November 2009
Безымянные письма
Season 5
Episode 16
18 November 2009
Кредитор
Season 5
Episode 17
19 November 2009
Колеса
Season 5
Episode 18
19 November 2009
Турфирма
Season 5
Episode 19
20 November 2009
Самая желанная
Season 5
Episode 20
20 November 2009
Музейные ценности
Season 5
Episode 21
23 November 2009
Гори, гори, моя свеча!
Season 5
Episode 22
23 November 2009
Два чемодана
Season 5
Episode 23
24 November 2009
Двойной удар
Season 5
Episode 24
24 November 2009
Смерть по телефону
Season 5
Episode 25
25 November 2009
Рикошет
Season 5
Episode 26
25 November 2009
Воришки на поток
Season 5
Episode 27
26 November 2009
Бренди
Season 5
Episode 28
26 November 2009
Чистая мистика
Season 5
Episode 29
27 November 2009
Кортик
Season 5
Episode 30
27 November 2009
Крыса
Season 5
Episode 31
30 November 2009
Амнезия
Season 5
Episode 32
30 November 2009
Пыль в глаза
Season 5
Episode 33
1 December 2009
Студентка
Season 5
Episode 34
1 December 2009
Украденная невеста
Season 5
Episode 35
2 December 2009
Тайна на двоих
Season 5
Episode 36
2 December 2009
Наследница поневоле
Season 5
Episode 37
3 December 2009
Запах золота и любви
Season 5
Episode 38
3 December 2009
Приворот
Season 5
Episode 39
4 December 2009
И на старуху бывает проруха
Season 5
Episode 40
4 December 2009
Натюрморт над унитазом
Season 5
Episode 41
7 December 2009
Банкрот
Season 5
Episode 42
7 December 2009
Дары Посейдона
Season 5
Episode 43
8 December 2009
Страсть коллекционера
Season 5
Episode 44
8 December 2009
Шоу с продолжением
Season 5
Episode 45
9 December 2009
Ночной клуб
Season 5
Episode 46
9 December 2009
Старая пластинка
Season 5
Episode 47
10 December 2009
Деньги не пахнут
Season 5
Episode 48
10 December 2009
Прорыв блокады
Season 5
Episode 49
11 December 2009
Убийственная пятница
Season 5
Episode 50
11 December 2009
Лев с зеленой гривой
Season 5
Episode 51
14 December 2009
Браво, Андрюша!
Season 5
Episode 52
14 December 2009
Несчастная любовь
Season 5
Episode 53
15 December 2009
Жестокие забавы
Season 5
Episode 54
15 December 2009
Страсти по мечу
Season 5
Episode 55
16 December 2009
Преступление без наказания
Season 5
Episode 56
16 December 2009
Такса - друг человека
Season 5
Episode 57
17 December 2009
Старики-разбойники
Season 5
Episode 58
17 December 2009
Двойное дно
Season 5
Episode 59
18 December 2009
Великий слепой
Season 5
Episode 60
18 December 2009
Доходное место
Season 5
Episode 61
21 December 2009
Красивая женщина
Season 5
Episode 62
21 December 2009
Отвлекающий маневр
Season 5
Episode 63
22 December 2009
Химия как жизнь
Season 5
Episode 64
22 December 2009
Страх в темноте
Season 5
Episode 65
23 December 2009
Кепка и люстра
Season 5
Episode 66
23 December 2009
Конспиратор
Season 5
Episode 67
24 December 2009
Тень
Season 5
Episode 68
24 December 2009
Проигранный муж
Season 5
Episode 69
25 December 2009
Шаги в темноте
Season 5
Episode 70
25 December 2009
Юркина мечта
Season 5
Episode 71
28 December 2009
Честь мундира
Season 5
Episode 72
28 December 2009
Блюститель чистоты
Season 5
Episode 73
29 December 2009
Ужин для двоих
Season 5
Episode 74
29 December 2009
Будильник
Season 5
Episode 75
30 December 2009
Активный отдых
Season 5
Episode 76
30 December 2009
Пластмассовый индеец
Season 5
Episode 77
31 December 2009
Новогодний сервис
Season 5
Episode 78
31 December 2009
День рождения Дятло
Season 5
Episode 79
18 January 2010
Наследники медузы
Season 5
Episode 80
18 January 2010
Поздняя любовь
Season 5
Episode 81
19 January 2010
На помощь Сан Санычу
Season 5
Episode 82
19 January 2010
Запах жулика
Season 5
Episode 83
20 January 2010
Няня
Season 5
Episode 84
20 January 2010
Паучиха
Season 5
Episode 85
21 January 2010
Мой черный человек
Season 5
Episode 86
21 January 2010
Королевская пешка
Season 5
Episode 87
22 January 2010
Беги, Лола, беги!
Season 5
Episode 88
22 January 2010
Журналист
Season 5
Episode 89
25 January 2010
Репетитор
Season 5
Episode 90
25 January 2010
Вкусный телефон
Season 5
Episode 91
26 January 2010
Нокаут
Season 5
Episode 92
26 January 2010
Бизнес по-русски
Season 5
Episode 93
27 January 2010
По холодным следам
Season 5
Episode 94
27 January 2010
Подземные туристы
Season 5
Episode 95
28 January 2010
Раритет
Season 5
Episode 96
28 January 2010
TV series release schedule
