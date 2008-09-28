Menu
Cold Case 2003 - 2010 season 6
Cold Case
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
28 September 2008
Production year
2008
Number of episodes
23
Runtime
16 hours 29 minutes
Series rating
7.5
Rate
11
votes
7.7
IMDb
"Cold Case" season 6 list of episodes.
Glory Days
Season 6
Episode 1
28 September 2008
True Calling
Season 6
Episode 2
5 October 2008
Wednesday's Women
Season 6
Episode 3
12 October 2008
Roller Girl
Season 6
Episode 4
19 October 2008
Shore Leave
Season 6
Episode 5
26 October 2008
The Dealer
Season 6
Episode 6
2 November 2008
One Small Step
Season 6
Episode 7
9 November 2008
Triple Threat
Season 6
Episode 8
16 November 2008
Pin Up Girl
Season 6
Episode 9
23 November 2008
Street Money
Season 6
Episode 10
30 November 2008
Wings
Season 6
Episode 11
21 December 2008
Lotto Fever
Season 6
Episode 12
4 January 2009
Breaking News
Season 6
Episode 13
11 January 2009
The Brush Man
Season 6
Episode 14
25 January 2009
Witness Protection
Season 6
Episode 15
15 February 2009
Jackals
Season 6
Episode 16
8 March 2009
Officer Down
Season 6
Episode 17
15 March 2009
Mind Games
Season 6
Episode 18
22 March 2009
Libertyville
Season 6
Episode 19
29 March 2009
Stealing Home
Season 6
Episode 20
12 April 2009
November 22
Season 6
Episode 21
26 April 2009
The Long Blue Line (1)
Season 6
Episode 22
3 May 2009
Into the Blue (2)
Season 6
Episode 23
10 May 2009
