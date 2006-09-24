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Cold Case 2003 - 2010 season 4
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TV Shows
Cold Case
Seasons
Season 4
Cold Case
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
24 September 2006
Production year
2006
Number of episodes
24
Runtime
17 hours 12 minutes
Season 4 Cast
Kathryn Morris
Danny Pino
John Finn
Jeremy Ratchford
Thom Barry
Tracie Thoms
All Season 4 Cast
Series rating
7.5
Rate
11
votes
7.7
IMDb
"Cold Case" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Rampage
Season 4
Episode 1
24 September 2006
The War at Home
Season 4
Episode 2
1 October 2006
Sandhogs
Season 4
Episode 3
8 October 2006
Baby Blues
Season 4
Episode 4
15 October 2006
Saving Sammy
Season 4
Episode 5
22 October 2006
Static
Season 4
Episode 6
29 October 2006
The Key
Season 4
Episode 7
5 November 2006
Fireflies
Season 4
Episode 8
12 November 2006
Lonely Hearts
Season 4
Episode 9
19 November 2006
Forever Blue
Season 4
Episode 10
3 December 2006
The Red and the Blue
Season 4
Episode 11
10 December 2006
Knuckle Up
Season 4
Episode 12
7 January 2007
Blackout
Season 4
Episode 13
14 January 2007
8:03 AM
Season 4
Episode 14
28 January 2007
Blood on the Tracks
Season 4
Episode 15
18 February 2007
The Good-Bye Room
Season 4
Episode 16
4 March 2007
Shuffle, Ball Change
Season 4
Episode 17
11 March 2007
A Dollar, a Dream
Season 4
Episode 18
18 March 2007
Offender
Season 4
Episode 19
25 March 2007
Stand Up and Holler
Season 4
Episode 20
1 April 2007
Torn
Season 4
Episode 21
8 April 2007
Cargo
Season 4
Episode 22
15 April 2007
The Good Death
Season 4
Episode 23
29 April 2007
Stalker
Season 4
Episode 24
6 May 2007
TV series release schedule
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