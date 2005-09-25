Menu
Cold Case 2003 - 2010 season 3
Cold Case
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
25 September 2005
Production year
2005
Number of episodes
23
Runtime
16 hours 29 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.6
IMDb
Write review
"Cold Case" season 3 list of episodes.
Family
Season 3
Episode 1
25 September 2005
The Promise
Season 3
Episode 2
2 October 2005
Bad Night
Season 3
Episode 3
9 October 2005
Colors
Season 3
Episode 4
16 October 2005
Commited
Season 3
Episode 5
23 October 2005
Saving Patrick Bubley
Season 3
Episode 6
6 November 2005
Start-Up
Season 3
Episode 7
13 November 2005
Honor
Season 3
Episode 8
20 November 2005
A Perfect Day
Season 3
Episode 9
27 November 2005
Frank's Best
Season 3
Episode 10
18 December 2005
8 Years
Season 3
Episode 11
8 January 2006
Detention
Season 3
Episode 12
15 January 2006
Debut
Season 3
Episode 13
29 January 2006
Dog Day Afternoons
Season 3
Episode 14
26 February 2006
Sanctuary
Season 3
Episode 15
12 March 2006
One Night
Season 3
Episode 16
19 March 2006
Superstar
Season 3
Episode 17
26 March 2006
Willkommen
Season 3
Episode 18
2 April 2006
Beautiful Little Fool
Season 3
Episode 19
9 April 2006
Death Penalty: Final Appeal
Season 3
Episode 20
16 April 2006
The Hen House
Season 3
Episode 21
30 April 2006
The River
Season 3
Episode 22
7 May 2006
Joseph
Season 3
Episode 23
21 May 2006
