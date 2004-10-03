Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Cold Case 2003 - 2010 season 2
Cold Case
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
3 October 2004
Production year
2004
Number of episodes
23
Runtime
16 hours 29 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.6
IMDb
Write review
"Cold Case" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Badlands
Season 2
Episode 1
3 October 2004
Factory Girls
Season 2
Episode 2
10 October 2004
Daniela
Season 2
Episode 3
17 October 2004
The House
Season 2
Episode 4
24 October 2004
Who's Your Daddy
Season 2
Episode 5
31 October 2004
The Sleepover
Season 2
Episode 6
7 November 2004
It's Raining Men
Season 2
Episode 7
14 November 2004
Red Glare
Season 2
Episode 8
21 November 2004
Mind Hunters
Season 2
Episode 9
28 November 2004
Discretion
Season 2
Episode 10
19 December 2004
Blank Generation
Season 2
Episode 11
9 January 2005
Yo, Adrian
Season 2
Episode 12
16 January 2005
Time to Crime
Season 2
Episode 13
30 January 2005
Revolution
Season 2
Episode 14
20 February 2005
Wishing
Season 2
Episode 15
6 March 2005
Revenge
Season 2
Episode 16
13 March 2005
Schadenfreude
Season 2
Episode 17
20 March 2005
Ravaged
Season 2
Episode 18
27 March 2005
Strange Fruit
Season 2
Episode 19
3 April 2005
Kensington
Season 2
Episode 20
24 April 2005
Creatures of the Night
Season 2
Episode 21
1 May 2005
Best Friends
Season 2
Episode 22
8 May 2005
The Woods
Season 2
Episode 23
22 May 2005
TV series release schedule
