Confession season 1 watch online
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
23 March 2019
Production year
2019
Number of episodes
16
Runtime
21 hours 20 minutes
Series rating
7.7
Rate
11
votes
7.8
IMDb
"Confession" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
23 March 2019
Episode 2
Season 1
Episode 2
24 March 2019
Episode 3
Season 1
Episode 3
30 March 2019
Episode 4
Season 1
Episode 4
31 March 2019
Episode 5
Season 1
Episode 5
6 April 2019
Episode 6
Season 1
Episode 6
7 April 2019
Episode 7
Season 1
Episode 7
13 April 2019
Episode 8
Season 1
Episode 8
14 April 2019
Episode 9
Season 1
Episode 9
20 April 2019
Episode 10
Season 1
Episode 10
21 April 2019
Episode 11
Season 1
Episode 11
27 April 2019
Episode 12
Season 1
Episode 12
28 April 2019
Episode 13
Season 1
Episode 13
4 May 2019
Episode 14
Season 1
Episode 14
5 May 2019
Episode 15
Season 1
Episode 15
11 May 2019
Episode 16
Season 1
Episode 16
12 May 2019
TV series release schedule
