Rizzoli & Isles 2010 - 2016, season 7

Rizzoli & Isles 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 6 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Rizzoli & Isles" season 7 list of episodes.

Two Shots: Move Forward
Season 7 Episode 1
6 June 2016
Dangerous Curve Ahead
Season 7 Episode 2
6 June 2016
Cops vs. Zombies
Season 7 Episode 3
13 June 2016
Post Mortem
Season 7 Episode 4
20 June 2016
Shadow of Doubt
Season 7 Episode 5
27 June 2016
There Be Ghosts
Season 7 Episode 6
11 July 2016
Dead Weight
Season 7 Episode 7
18 July 2016
2M7258-100
Season 7 Episode 8
25 July 2016
65 Hours
Season 7 Episode 9
1 August 2016
For Richer or Poorer
Season 7 Episode 10
15 August 2016
Stiffed
Season 7 Episode 11
22 August 2016
Yesterday, Today, Tomorrow
Season 7 Episode 12
29 August 2016
Ocean Frank
Season 7 Episode 13
5 September 2016
