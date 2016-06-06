Menu
Rizzoli & Isles 2010 - 2016, season 7
Rizzoli & Isles
16+
Original title
Season 7
Title
Сезон 7
Season premiere
6 June 2016
Production year
2016
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
7.6
Rate
11
votes
7.7
IMDb
"Rizzoli & Isles" season 7 list of episodes.
Two Shots: Move Forward
Season 7
Episode 1
6 June 2016
Dangerous Curve Ahead
Season 7
Episode 2
6 June 2016
Cops vs. Zombies
Season 7
Episode 3
13 June 2016
Post Mortem
Season 7
Episode 4
20 June 2016
Shadow of Doubt
Season 7
Episode 5
27 June 2016
There Be Ghosts
Season 7
Episode 6
11 July 2016
Dead Weight
Season 7
Episode 7
18 July 2016
2M7258-100
Season 7
Episode 8
25 July 2016
65 Hours
Season 7
Episode 9
1 August 2016
For Richer or Poorer
Season 7
Episode 10
15 August 2016
Stiffed
Season 7
Episode 11
22 August 2016
Yesterday, Today, Tomorrow
Season 7
Episode 12
29 August 2016
Ocean Frank
Season 7
Episode 13
5 September 2016
