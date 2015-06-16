Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rizzoli & Isles 2010 - 2016 season 6

Rizzoli & Isles season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Rizzoli & Isles Seasons Season 6

Rizzoli & Isles 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 16 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
"Rizzoli & Isles" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Platform
Season 6 Episode 1
16 June 2015
Bassholes
Season 6 Episode 2
23 June 2015
Deadly Harvest
Season 6 Episode 3
30 June 2015
Imitation Game
Season 6 Episode 4
7 July 2015
Misconduct Game
Season 6 Episode 5
14 July 2015
Face Value
Season 6 Episode 6
21 July 2015
A Bad Seed Grows
Season 6 Episode 7
28 July 2015
Nice to Meet You, Dr. Isles
Season 6 Episode 8
4 August 2015
Love Taps
Season 6 Episode 9
11 August 2015
Sister Sister
Season 6 Episode 10
18 August 2015
Fake It 'Til You Make It
Season 6 Episode 11
25 August 2015
5:26
Season 6 Episode 12
1 September 2015
Hide & Seek
Season 6 Episode 13
16 February 2016
Murderjuana
Season 6 Episode 14
16 February 2016
Scared to Death
Season 6 Episode 15
23 February 2016
East Meets West
Season 6 Episode 16
1 March 2016
Bomb Voyage
Season 6 Episode 17
8 March 2016
A Shot in the Dark
Season 6 Episode 18
15 March 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more