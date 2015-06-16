Menu
Rizzoli & Isles 2010 - 2016 season 6
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
16 June 2015
Production year
2015
Number of episodes
18
Runtime
12 hours 54 minutes
Series rating
0.0
7.7
IMDb
"Rizzoli & Isles" season 6 list of episodes.
The Platform
Season 6
Episode 1
16 June 2015
Bassholes
Season 6
Episode 2
23 June 2015
Deadly Harvest
Season 6
Episode 3
30 June 2015
Imitation Game
Season 6
Episode 4
7 July 2015
Misconduct Game
Season 6
Episode 5
14 July 2015
Face Value
Season 6
Episode 6
21 July 2015
A Bad Seed Grows
Season 6
Episode 7
28 July 2015
Nice to Meet You, Dr. Isles
Season 6
Episode 8
4 August 2015
Love Taps
Season 6
Episode 9
11 August 2015
Sister Sister
Season 6
Episode 10
18 August 2015
Fake It 'Til You Make It
Season 6
Episode 11
25 August 2015
5:26
Season 6
Episode 12
1 September 2015
Hide & Seek
Season 6
Episode 13
16 February 2016
Murderjuana
Season 6
Episode 14
16 February 2016
Scared to Death
Season 6
Episode 15
23 February 2016
East Meets West
Season 6
Episode 16
1 March 2016
Bomb Voyage
Season 6
Episode 17
8 March 2016
A Shot in the Dark
Season 6
Episode 18
15 March 2016
