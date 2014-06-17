Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rizzoli & Isles 2010 - 2016 season 5

Rizzoli & Isles season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Rizzoli & Isles Seasons Season 5
Rizzoli & Isles 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 17 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Rizzoli & Isles" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
A New Day
Season 5 Episode 1
17 June 2014
...Goodbye
Season 5 Episode 2
24 June 2014
Too Good to Be True
Season 5 Episode 3
1 July 2014
Doomsday
Season 5 Episode 4
8 July 2014
The Best Laid Plans
Season 5 Episode 5
15 July 2014
Knockout
Season 5 Episode 6
22 July 2014
Boston Keltic
Season 5 Episode 7
29 July 2014
Lost & Found
Season 5 Episode 8
5 August 2014
It Takes a Village
Season 5 Episode 9
12 August 2014
Phoenix Rising
Season 5 Episode 10
19 August 2014
If You Can't Stand the Heat
Season 5 Episode 11
26 August 2014
Burden of Proof
Season 5 Episode 12
2 September 2014
Bridge to Tomorrow
Season 5 Episode 13
17 February 2015
Foot Loose
Season 5 Episode 14
24 February 2015
Gumshoe
Season 5 Episode 15
3 March 2015
In Plain View
Season 5 Episode 16
10 March 2015
Bite Out of Crime
Season 5 Episode 17
17 March 2015
Family Matters
Season 5 Episode 18
17 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more