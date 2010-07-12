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Rizzoli & Isles 2010 - 2016 season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Rizzoli & Isles
Seasons
Season 1
Rizzoli & Isles
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 July 2010
Production year
2010
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 10 minutes
Series rating
7.6
Rate
11
votes
7.7
IMDb
"Rizzoli & Isles" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
See One. Do One. Teach One.
Season 1
Episode 1
12 July 2010
Boston Strangler Redux
Season 1
Episode 2
19 July 2010
Sympathy for the Devil
Season 1
Episode 3
26 July 2010
She Works Hard for the Money
Season 1
Episode 4
2 August 2010
Money for Nothing
Season 1
Episode 5
9 August 2010
I Kissed a Girl
Season 1
Episode 6
16 August 2010
Born to Run
Season 1
Episode 7
23 August 2010
I'm Your Boogie Man
Season 1
Episode 8
30 August 2010
The Beast in Me
Season 1
Episode 9
6 September 2010
When the Gun Goes Bang, Bang, Bang
Season 1
Episode 10
13 September 2010
TV series release schedule
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