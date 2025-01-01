Menu
Murder, She Wrote 1984 - 1996 season 6
Murder, She Wrote
12+
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
24 September 1989
Production year
1989
Number of episodes
22
Runtime
16 hours 30 minutes
Series rating
7.0
Rate
12
votes
7.3
IMDb
"Murder, She Wrote" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Appointment in Athens
Season 6
Episode 1
24 September 1989
Seal of the Confessional
Season 6
Episode 2
1 October 1989
The Grand Old Lady
Season 6
Episode 3
8 October 1989
The Error of Her Ways
Season 6
Episode 4
15 October 1989
Jack & Bill
Season 6
Episode 5
29 October 1989
Dead Letter
Season 6
Episode 6
5 November 1989
Night of the Tarantula
Season 6
Episode 7
12 November 1989
When the Fat Lady Sings
Season 6
Episode 8
19 November 1989
Test of Wills
Season 6
Episode 9
26 November 1989
Class Act
Season 6
Episode 10
3 December 1989
Town Father
Season 6
Episode 11
17 December 1989
Goodbye Charlie
Season 6
Episode 12
7 January 1990
If the Shoe Fits
Season 6
Episode 13
21 January 1990
How to Make a Killing Without Really Trying
Season 6
Episode 14
4 February 1990
The Fixer-Upper
Season 6
Episode 15
11 February 1990
The Big Show of 1965
Season 6
Episode 16
25 February 1990
Murder -- According to Maggie
Season 6
Episode 17
4 March 1990
O'Malley's Luck
Season 6
Episode 18
25 March 1990
Always a Thief
Season 6
Episode 19
8 April 1990
Shear Madness
Season 6
Episode 20
29 April 1990
The Szechuan Dragon
Season 6
Episode 21
9 May 1990
The Sicilian Encounter
Season 6
Episode 22
20 May 1990
TV series release schedule
