Murder, She Wrote 1984 - 1996 season 6

Murder, She Wrote season 6 poster
Murder, She Wrote 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 24 September 1989
Production year 1989
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.3 IMDb
"Murder, She Wrote" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Appointment in Athens
Season 6 Episode 1
24 September 1989
Seal of the Confessional
Season 6 Episode 2
1 October 1989
The Grand Old Lady
Season 6 Episode 3
8 October 1989
The Error of Her Ways
Season 6 Episode 4
15 October 1989
Jack & Bill
Season 6 Episode 5
29 October 1989
Dead Letter
Season 6 Episode 6
5 November 1989
Night of the Tarantula
Season 6 Episode 7
12 November 1989
When the Fat Lady Sings
Season 6 Episode 8
19 November 1989
Test of Wills
Season 6 Episode 9
26 November 1989
Class Act
Season 6 Episode 10
3 December 1989
Town Father
Season 6 Episode 11
17 December 1989
Goodbye Charlie
Season 6 Episode 12
7 January 1990
If the Shoe Fits
Season 6 Episode 13
21 January 1990
How to Make a Killing Without Really Trying
Season 6 Episode 14
4 February 1990
The Fixer-Upper
Season 6 Episode 15
11 February 1990
The Big Show of 1965
Season 6 Episode 16
25 February 1990
Murder -- According to Maggie
Season 6 Episode 17
4 March 1990
O'Malley's Luck
Season 6 Episode 18
25 March 1990
Always a Thief
Season 6 Episode 19
8 April 1990
Shear Madness
Season 6 Episode 20
29 April 1990
The Szechuan Dragon
Season 6 Episode 21
9 May 1990
The Sicilian Encounter
Season 6 Episode 22
20 May 1990
