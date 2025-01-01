Menu
Murder, She Wrote 1984 - 1996 season 3
Murder, She Wrote
12+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
28 September 1986
Production year
1986
Number of episodes
22
Runtime
16 hours 30 minutes
Series rating
7.0
Rate
12
votes
7.2
IMDb
"Murder, She Wrote" season 3 list of episodes.
Death Stalks the Big Top
Season 3
Episode 1
28 September 1986
Death Stalks the Big Top (2)
Season 3
Episode 2
5 October 1986
Unfinished Business
Season 3
Episode 3
12 October 1986
One White Rose for Death
Season 3
Episode 4
19 October 1986
Corned Beef and Carnage
Season 3
Episode 5
2 November 1986
Dead Man's Gold
Season 3
Episode 6
9 November 1986
Deadline for Murder
Season 3
Episode 7
16 November 1986
Magnum on Ice
Season 3
Episode 8
23 November 1986
Obituary for a Dead Anchor
Season 3
Episode 9
7 December 1986
Stage Struck
Season 3
Episode 10
14 December 1986
Night of the Headless Horseman
Season 3
Episode 11
4 January 1987
The Corpse Flew First Class
Season 3
Episode 12
18 January 1987
Crossed Up
Season 3
Episode 13
1 February 1987
Murder in a Minor Key
Season 3
Episode 14
8 February 1987
The Bottom Line Is Murder
Season 3
Episode 15
15 February 1987
Death Takes a Dive
Season 3
Episode 16
22 February 1987
Simon Says, Color Me Dead
Season 3
Episode 17
1 March 1987
No Laughing Murder
Season 3
Episode 18
15 March 1987
No Accounting for Murder
Season 3
Episode 19
22 March 1987
The Cemetery Vote
Season 3
Episode 20
5 April 1987
The Days Dwindle Down
Season 3
Episode 21
19 April 1987
Murder, She Spoke
Season 3
Episode 22
10 May 1987
