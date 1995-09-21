Menu
Murder, She Wrote 1984 - 1996, season 12

Murder, She Wrote season 12 poster
Murder, She Wrote 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 21 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute

"Murder, She Wrote" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Nailed
Season 12 Episode 1
21 September 1995
A Quaking in Aspen
Season 12 Episode 2
28 September 1995
The Secret of Gila Junction
Season 12 Episode 3
5 October 1995
Big Easy Murder
Season 12 Episode 4
12 October 1995
Home Care
Season 12 Episode 5
19 October 1995
Nan's Ghost (1)
Season 12 Episode 6
2 November 1995
Nan's Ghost (2)
Season 12 Episode 7
9 November 1995
Shooting in Rome
Season 12 Episode 8
16 November 1995
Deadly Bidding
Season 12 Episode 9
23 November 1995
Frozen Stiff
Season 12 Episode 10
30 November 1995
Unwilling Witness
Season 12 Episode 11
14 December 1995
Kendo Kill
Season 12 Episode 12
4 January 1996
Death Goes Double Platinum
Season 12 Episode 13
7 January 1996
Murder in Tempo
Season 12 Episode 14
11 January 1996
The Dark Side of the Door
Season 12 Episode 15
1 February 1996
Murder Among Friends
Season 12 Episode 16
8 February 1996
Something Foul in Flappieville
Season 12 Episode 17
15 February 1996
Track of a Soldier
Season 12 Episode 18
25 February 1996
Evidence of Malice
Season 12 Episode 19
28 March 1996
Southern Double-Cross
Season 12 Episode 20
4 April 1996
Race to Death
Season 12 Episode 21
28 April 1996
What You Don't Know Can Kill You
Season 12 Episode 22
5 May 1996
Mrs. Parker's Revenge
Season 12 Episode 23
12 May 1996
Death by Demographics
Season 12 Episode 24
19 May 1996
