Murder, She Wrote 1984 - 1996 season 11
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Murder, She Wrote
12+
Original title
Season 11
Title
Сезон 11
Season premiere
25 September 1994
Production year
1994
Number of episodes
21
Runtime
15 hours 45 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.2
IMDb
Write review
"Murder, She Wrote" season 11 list of episodes.
A Nest of Vipers
Season 11
Episode 1
25 September 1994
Amsterdam Kill
Season 11
Episode 2
2 October 1994
To Kill a Legend
Season 11
Episode 3
9 October 1994
Death in Hawaii
Season 11
Episode 4
16 October 1994
Dear Deadly
Season 11
Episode 5
23 October 1994
The Murder Channel
Season 11
Episode 6
6 November 1994
Fatal Paradise
Season 11
Episode 7
13 November 1994
Crimson Harvest
Season 11
Episode 8
20 November 1994
Murder by Twos
Season 11
Episode 9
27 November 1994
Murder of the Month Club
Season 11
Episode 10
4 December 1994
An Egg to Die For
Season 11
Episode 11
11 December 1994
The Scent of Murder
Season 11
Episode 12
8 January 1995
Death 'n Denial
Season 11
Episode 13
22 January 1995
Murder in High-C
Season 11
Episode 14
5 February 1995
Twice Dead
Season 11
Episode 15
12 February 1995
Film Flam
Season 11
Episode 16
19 February 1995
Murder a la Mode
Season 11
Episode 17
26 February 1995
The Dream Team
Season 11
Episode 18
19 March 1995
School for Murder
Season 11
Episode 19
30 April 1995
Another Killing in Cork
Season 11
Episode 20
7 May 1995
Game, Set, Murder
Season 11
Episode 21
14 May 1995
