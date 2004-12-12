Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Agatha Christie's Marple 2004 - 2013 season 1

Agatha Christie's Marple season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Agatha Christie's Marple Seasons Season 1

Agatha Christie's Marple 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2004
Production year 2004
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.9 IMDb
"Agatha Christie's Marple" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Body in the Library
Season 1 Episode 1
12 December 2004
The Murder at the Vicarage
Season 1 Episode 2
19 December 2004
4.50 from Paddington
Season 1 Episode 3
26 December 2004
A Murder is Announced
Season 1 Episode 4
2 January 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more