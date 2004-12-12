Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Agatha Christie's Marple 2004 - 2013 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Agatha Christie's Marple
Seasons
Season 1
Agatha Christie's Marple
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 December 2004
Production year
2004
Number of episodes
4
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.5
Rate
12
votes
7.9
IMDb
"Agatha Christie's Marple" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Body in the Library
Season 1
Episode 1
12 December 2004
The Murder at the Vicarage
Season 1
Episode 2
19 December 2004
4.50 from Paddington
Season 1
Episode 3
26 December 2004
A Murder is Announced
Season 1
Episode 4
2 January 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree