Legally Romance season 1
Cai bu yao he lao ban tan lian ai
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
10 March 2022
Production year
2022
Number of episodes
33
Runtime
24 hours 45 minutes
Series rating
7.5
Rate
11
votes
7.6
IMDb
"Legally Romance" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
10 March 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
10 March 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
10 March 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
10 March 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
10 March 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
10 March 2022
Episode 7
Season 1
Episode 7
10 March 2022
Episode 8
Season 1
Episode 8
10 March 2022
Episode 9
Season 1
Episode 9
11 March 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
11 March 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
12 March 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
12 March 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
17 March 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
17 March 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
18 March 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
18 March 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
19 March 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
19 March 2022
Episode 19
Season 1
Episode 19
24 March 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
24 March 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
25 March 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
25 March 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
26 March 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
26 March 2022
Episode 25
Season 1
Episode 25
31 March 2022
Episode 26
Season 1
Episode 26
31 March 2022
Episode 27
Season 1
Episode 27
1 April 2022
Episode 28
Season 1
Episode 28
1 April 2022
Episode 29
Season 1
Episode 29
2 April 2022
Episode 30
Season 1
Episode 30
2 April 2022
Episode 31
Season 1
Episode 31
3 April 2022
Episode 32
Season 1
Episode 32
4 April 2022
Episode 33
Season 1
Episode 33
5 April 2022
TV series release schedule
