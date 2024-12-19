Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Laid 2024, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Laid
Seasons
Season 1
Laid
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
19 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 20 minutes
Series rating
6.6
Rate
13
votes
6.9
IMDb
Laid List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Brandon From College
Season 1
Episode 1
19 December 2024
Fb to the T
Season 1
Episode 2
19 December 2024
Sex Cluster
Season 1
Episode 3
19 December 2024
Flagstaff
Season 1
Episode 4
19 December 2024
Secret Soft
Season 1
Episode 5
19 December 2024
More Handsome Than Joe Jonas
Season 1
Episode 6
19 December 2024
Toby and Lindsey Are Here
Season 1
Episode 7
19 December 2024
Il Mostro Del Sesso
Season 1
Episode 8
19 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree