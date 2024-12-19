Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Laid 2024, season 1

Laid season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Laid Seasons Season 1
Laid
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Laid List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Brandon From College
Season 1 Episode 1
19 December 2024
Fb to the T
Season 1 Episode 2
19 December 2024
Sex Cluster
Season 1 Episode 3
19 December 2024
Flagstaff
Season 1 Episode 4
19 December 2024
Secret Soft
Season 1 Episode 5
19 December 2024
More Handsome Than Joe Jonas
Season 1 Episode 6
19 December 2024
Toby and Lindsey Are Here
Season 1 Episode 7
19 December 2024
Il Mostro Del Sesso
Season 1 Episode 8
19 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more