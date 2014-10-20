Menu
Midnight Diner 2009 - 2014, season 3

Midnight Diner season 3 poster
Shinya shokudo
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.3
Rate 13 votes
8.6 IMDb

"Midnight Diner" season 3 list of episodes.

Menchi-Katsu
Season 3 Episode 1
20 October 2014
Tomatoes Wrapped in Pork Belly
Season 3 Episode 2
27 October 2014
Simmered Taro and Squid
Season 3 Episode 3
3 November 2014
Red Pickled Ginger Tempura
Season 3 Episode 4
10 November 2014
Vermicelli Salad
Season 3 Episode 5
17 November 2014
Cabbage Rolls
Season 3 Episode 6
24 November 2014
Freshwater Clam Soup
Season 3 Episode 7
1 December 2014
Sauteed Burdock Root
Season 3 Episode 8
10 December 2014
Liver with Chinese Chives and Chinese Chives with Liver
Season 3 Episode 9
17 December 2014
Year-Crossing Soba
Season 3 Episode 10
22 December 2014
