Midnight Diner 2009 - 2014 season 1

Shinya shokudo
Season premiere 9 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute

8.3
8.6 IMDb
"Midnight Diner" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Red Wiener & Tamagoyaki
Season 1 Episode 1
9 October 2009
Nekomanma (Cat Food)
Season 1 Episode 2
16 October 2009
Ochazuke
Season 1 Episode 3
23 October 2009
Potato Salad
Season 1 Episode 4
30 October 2009
Butter Rice
Season 1 Episode 5
6 November 2009
Katsudon
Season 1 Episode 6
13 November 2009
Egg Sandwich
Season 1 Episode 7
20 November 2009
Sauced Yakisoba
Season 1 Episode 8
27 November 2009
Grilled Aji (Horse Mackerel)
Season 1 Episode 9
4 December 2009
Ramen
Season 1 Episode 10
11 December 2009
