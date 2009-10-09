Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Midnight Diner 2009 - 2014 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Midnight Diner
Seasons
Season 1
Shinya shokudo
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
9 October 2009
Production year
2009
Number of episodes
10
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.3
Rate
13
votes
8.6
IMDb
"Midnight Diner" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Red Wiener & Tamagoyaki
Season 1
Episode 1
9 October 2009
Nekomanma (Cat Food)
Season 1
Episode 2
16 October 2009
Ochazuke
Season 1
Episode 3
23 October 2009
Potato Salad
Season 1
Episode 4
30 October 2009
Butter Rice
Season 1
Episode 5
6 November 2009
Katsudon
Season 1
Episode 6
13 November 2009
Egg Sandwich
Season 1
Episode 7
20 November 2009
Sauced Yakisoba
Season 1
Episode 8
27 November 2009
Grilled Aji (Horse Mackerel)
Season 1
Episode 9
4 December 2009
Ramen
Season 1
Episode 10
11 December 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree