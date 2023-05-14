Menu
Gen Z season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Gen Z
Seasons
Season 1
Hou lang
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
14 May 2023
Production year
2023
Number of episodes
40
Runtime
30 hours 0 minute
Series rating
7.0
Rate
13
votes
7.3
IMDb
"Gen Z" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
14 May 2023
Episode 2
Season 1
Episode 2
14 May 2023
Episode 3
Season 1
Episode 3
15 May 2023
Episode 4
Season 1
Episode 4
15 May 2023
Episode 5
Season 1
Episode 5
16 May 2023
Episode 6
Season 1
Episode 6
16 May 2023
Episode 7
Season 1
Episode 7
17 May 2023
Episode 8
Season 1
Episode 8
17 May 2023
Episode 9
Season 1
Episode 9
18 May 2023
Episode 10
Season 1
Episode 10
18 May 2023
Episode 11
Season 1
Episode 11
19 May 2023
Episode 12
Season 1
Episode 12
20 May 2023
Episode 13
Season 1
Episode 13
21 May 2023
Episode 14
Season 1
Episode 14
21 May 2023
Episode 15
Season 1
Episode 15
22 May 2023
Episode 16
Season 1
Episode 16
22 May 2023
Episode 17
Season 1
Episode 17
23 May 2023
Episode 18
Season 1
Episode 18
23 May 2023
Episode 19
Season 1
Episode 19
24 May 2023
Episode 20
Season 1
Episode 20
24 May 2023
Episode 21
Season 1
Episode 21
25 May 2023
Episode 22
Season 1
Episode 22
25 May 2023
Episode 23
Season 1
Episode 23
26 May 2023
Episode 24
Season 1
Episode 24
27 May 2023
Episode 25
Season 1
Episode 25
28 May 2023
Episode 26
Season 1
Episode 26
28 May 2023
Episode 27
Season 1
Episode 27
29 May 2023
Episode 28
Season 1
Episode 28
29 May 2023
Episode 29
Season 1
Episode 29
30 May 2023
Episode 30
Season 1
Episode 30
30 May 2023
Episode 31
Season 1
Episode 31
31 May 2023
Episode 32
Season 1
Episode 32
31 May 2023
Episode 33
Season 1
Episode 33
1 June 2023
Episode 34
Season 1
Episode 34
1 June 2023
Episode 35
Season 1
Episode 35
2 June 2023
Episode 36
Season 1
Episode 36
3 June 2023
Episode 37
Season 1
Episode 37
4 June 2023
Episode 38
Season 1
Episode 38
4 June 2023
Episode 39
Season 1
Episode 39
5 June 2023
Episode 40
Season 1
Episode 40
5 June 2023
