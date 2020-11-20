Menu
Mismatched 2020, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
20 November 2020
Production year
2020
Number of episodes
6
Runtime
0 minute
Series rating
5.9
Rate
12
votes
6
IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
When Dimple Met Rishi
Season 1
Episode 1
20 November 2020
Hot Summer, Cold Vibes
Season 1
Episode 2
20 November 2020
Message Deleted
Season 1
Episode 3
20 November 2020
Making Moves
Season 1
Episode 4
20 November 2020
It's Not a Date
Season 1
Episode 5
20 November 2020
Games We Play
Season 1
Episode 6
20 November 2020
