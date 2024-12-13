Menu
1992 2024, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
1992
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
13 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 24 minutes
Series rating
5.3
Rate
13
votes
5.6
IMDb
1992 List of episodes
TV series release schedule
Season 1
¿Te acuerdas de Curro?
Season 1
Episode 1
13 December 2024
La España que nos dejaron
Season 1
Episode 2
13 December 2024
Sevilla es como soñar con el cielo
Season 1
Episode 3
13 December 2024
Mirando al abismo
Season 1
Episode 4
13 December 2024
Eran otros tiempos
Season 1
Episode 5
13 December 2024
Hice lo que me pidieron
Season 1
Episode 6
13 December 2024
TV series release schedule
