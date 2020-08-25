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Juda 2017 - 2020, season 2

Juda season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Juda Seasons Season 2
Juda 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 25 minutes

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"Juda" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
25 August 2020
Episode 2
Season 2 Episode 2
3 September 2020
Episode 3
Season 2 Episode 3
10 September 2020
Episode 4
Season 2 Episode 4
17 September 2020
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 September 2020
Episode 6
Season 2 Episode 6
1 October 2020
Episode 7
Season 2 Episode 7
8 October 2020
TV series release schedule
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