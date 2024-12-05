Menu
The Bad Guy 2022 - 2024, season 2

The Bad Guy
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 24 minutes

Series rating

7.2
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Episode 1
5 December 2024
Episode 2
5 December 2024
Episode 3
5 December 2024
Episode 4
5 December 2024
Episode 5
5 December 2024
Episode 6
5 December 2024
