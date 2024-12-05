Menu
The Bad Guy 2022 - 2024, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Season 2
The Bad Guy
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 24 minutes
Series rating
7.2
Rate
11
votes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
5 December 2024
Episode 2
Season 2
Episode 2
5 December 2024
Episode 3
Season 2
Episode 3
5 December 2024
Episode 4
Season 2
Episode 4
5 December 2024
Episode 5
Season 2
Episode 5
5 December 2024
Episode 6
Season 2
Episode 6
5 December 2024
TV series release schedule
