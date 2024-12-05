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Jentry Chau vs. the Underworld 2024, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Jentry Chau vs. the Underworld
Seasons
Season 1
Jentry Chau vs. the Underworld
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
7.6
Rate
13
votes
7.8
IMDb
Jentry Chau vs. the Underworld List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Worst Birthday Ever
Season 1
Episode 1
5 December 2024
Fifteen Minutes of Flame
Season 1
Episode 2
5 December 2024
Girl with a Pearl
Season 1
Episode 3
5 December 2024
Forget the Alamo
Season 1
Episode 4
5 December 2024
Some Gui My Prince Will Come
Season 1
Episode 5
5 December 2024
All's Fair in Love and War
Season 1
Episode 6
5 December 2024
Into the Zhong
Season 1
Episode 7
5 December 2024
Fifteen Finger Discount
Season 1
Episode 8
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Everyone Wins
Season 1
Episode 9
5 December 2024
A Night with the Stars
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Episode 10
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Good Intentions
Season 1
Episode 11
5 December 2024
Moonie Phases
Season 1
Episode 12
5 December 2024
Lock-in
Season 1
Episode 13
5 December 2024
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