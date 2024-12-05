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Jentry Chau vs. the Underworld 2024, season 1

Jentry Chau vs. the Underworld season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jentry Chau vs. the Underworld Seasons Season 1
Jentry Chau vs. the Underworld
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.8 IMDb

Jentry Chau vs. the Underworld List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Worst Birthday Ever
Season 1 Episode 1
5 December 2024
Fifteen Minutes of Flame
Season 1 Episode 2
5 December 2024
Girl with a Pearl
Season 1 Episode 3
5 December 2024
Forget the Alamo
Season 1 Episode 4
5 December 2024
Some Gui My Prince Will Come
Season 1 Episode 5
5 December 2024
All's Fair in Love and War
Season 1 Episode 6
5 December 2024
Into the Zhong
Season 1 Episode 7
5 December 2024
Fifteen Finger Discount
Season 1 Episode 8
5 December 2024
Everyone Wins
Season 1 Episode 9
5 December 2024
A Night with the Stars
Season 1 Episode 10
5 December 2024
Good Intentions
Season 1 Episode 11
5 December 2024
Moonie Phases
Season 1 Episode 12
5 December 2024
Lock-in
Season 1 Episode 13
5 December 2024
TV series release schedule
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