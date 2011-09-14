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Planet Dinosaur 2011, season 1

Planet Dinosaur season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Planet Dinosaur Seasons Season 1
Planet Dinosaur 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb

"Planet Dinosaur" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Lost World
Season 1 Episode 1
14 September 2011
Feathered Dragons
Season 1 Episode 2
21 September 2011
Last Killers
Season 1 Episode 3
28 September 2011
Fight for Life
Season 1 Episode 4
5 October 2011
New Giants
Season 1 Episode 5
12 October 2011
The Great Survivors
Season 1 Episode 6
19 October 2011
TV series release schedule
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