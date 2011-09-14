Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Planet Dinosaur 2011, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Planet Dinosaur
Seasons
Season 1
Planet Dinosaur
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
14 September 2011
Production year
2011
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
8.0
Rate
12
votes
8.1
IMDb
"Planet Dinosaur" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Lost World
Season 1
Episode 1
14 September 2011
Feathered Dragons
Season 1
Episode 2
21 September 2011
Last Killers
Season 1
Episode 3
28 September 2011
Fight for Life
Season 1
Episode 4
5 October 2011
New Giants
Season 1
Episode 5
12 October 2011
The Great Survivors
Season 1
Episode 6
19 October 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree