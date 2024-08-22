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Mermaid Magic season 1 watch online
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TV Shows
Mermaid Magic
Seasons
Season 1
Mermaid Magic
6+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
22 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
4 hours 10 minutes
Series rating
7.5
Rate
12
votes
7.4
IMDb
"Mermaid Magic" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
The Pearls of Neptune
Season 1
Episode 1
22 August 2024
Pirates’ Cove
Season 1
Episode 2
22 August 2024
Dark Secrets Beneath the School
Season 1
Episode 3
22 August 2024
The Guardian of the Pearls
Season 1
Episode 4
22 August 2024
The Haunted Ride
Season 1
Episode 5
22 August 2024
Danger at Marine Rescue Center
Season 1
Episode 6
22 August 2024
A Volcanic Adventure
Season 1
Episode 7
22 August 2024
Return to Mertropia
Season 1
Episode 8
22 August 2024
A Test for Merlinda
Season 1
Episode 9
22 August 2024
The Power of the Pearls
Season 1
Episode 10
22 August 2024
TV series release schedule
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