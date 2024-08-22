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Mermaid Magic season 1 watch online

Mermaid Magic season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mermaid Magic Seasons Season 1
Mermaid Magic 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"Mermaid Magic" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Pearls of Neptune
Season 1 Episode 1
22 August 2024
Pirates’ Cove
Season 1 Episode 2
22 August 2024
Dark Secrets Beneath the School
Season 1 Episode 3
22 August 2024
The Guardian of the Pearls
Season 1 Episode 4
22 August 2024
The Haunted Ride
Season 1 Episode 5
22 August 2024
Danger at Marine Rescue Center
Season 1 Episode 6
22 August 2024
A Volcanic Adventure
Season 1 Episode 7
22 August 2024
Return to Mertropia
Season 1 Episode 8
22 August 2024
A Test for Merlinda
Season 1 Episode 9
22 August 2024
The Power of the Pearls
Season 1 Episode 10
22 August 2024
TV series release schedule
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