Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dinotopia

  • Malta
  • Budapest, Hungary
  • USA
  • Hungary
  • Navajo Nation, Arizona, USA

Iconic scenes & Locations

Studio
Fot Studios, Budapest, Hungary
