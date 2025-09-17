Menu
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
17 September 2025 18:36
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Главные триумфаторы — мета-комедия о киношниках и безысходный драматический детектив.
15 September 2025 09:38
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
19 July 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
16 July 2025 17:38
Критики в восторге, 100% свежести на RT: новый сериал Apple TV+ «зайдет» всем фанатам Хайзенберга
Новинку уже называют лучшей сатирической комедией 2025 года.
10 March 2025 14:44
