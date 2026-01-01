Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Sambre

  • Nancy, Meurthe-et-Moselle, France
  • Belgium
  • Metz, Moselle, France

Filming Dates

  • October 2022 - March 2023
