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Odnazhdy v Rostove
Seasons
Season 1
Odnazhdy v Rostove
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
23 April 2012
Production year
2012
Number of episodes
24
Runtime
20 hours 0 minute
Series rating
6.3
Rate
13
votes
6.6
IMDb
"Odnazhdy v Rostove" season 1 list of episodes.
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Серия 1
Season 1
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