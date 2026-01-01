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Kinoafisha TV Shows The Paradise Awards

"The Paradise" updates

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The Paradise (2012): 1 nomination

Primetime Emmy Awards 2015

Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Maurizio Malagnini
Nominee
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