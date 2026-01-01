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Kinoafisha TV Shows Cranford Awards

"Cranford" updates

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Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Production Design
Winner
Best Sound Fiction/Entertainment
Winner
Best Actress
Winner
Best Sound Fiction/Entertainment
Winner
Best Editing - Fiction/Entertainment
Nominee
 Best Actress
Nominee
 Best Drama Serial
Nominee
 Best Make Up & Hair Design
Nominee
 Best Writer
Nominee
 Best Drama Serial
Nominee
 Best Original Television Music
Nominee
 Best Costume Design
Nominee
 Audience Award (TV)
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Writer
Nominee
 Best Costume Design
Nominee
 Supporting Actress
Nominee
 Best Sound (Fiction/Entertainment)
Nominee
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