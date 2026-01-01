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Golden Globes, USA 2011
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2009
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Production Design
Winner
Best Sound Fiction/Entertainment
Winner
Best Actress
Winner
Best Sound Fiction/Entertainment
Winner
Best Editing - Fiction/Entertainment
Nominee
Best Actress
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
Best Make Up & Hair Design
Nominee
Best Writer
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
Best Original Television Music
Nominee
Best Costume Design
Nominee
Audience Award (TV)
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Writer
Nominee
Best Costume Design
Nominee
Supporting Actress
Nominee
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Nominee
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