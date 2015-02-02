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Luna 2015, season 1
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Luna
Seasons
Season 1
Luna
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
2 February 2015
Production year
2015
Number of episodes
30
Runtime
24 hours 0 minute
Series rating
4.4
Rate
14
votes
4.6
IMDb
"Luna" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
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Season 1
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2 February 2015
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3 February 2015
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4 February 2015
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4 February 2015
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9 February 2015
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10 February 2015
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11 February 2015
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Season 1
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Season 1
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11 March 2015
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Season 1
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Season 1
Episode 30
19 March 2015
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