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Verdades secretas season 1 watch online

Verdades secretas season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Verdades secretas Seasons Season 1
Verdades secretas 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 64
Runtime 42 hours 40 minutes
"Verdades secretas" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайные истины» молодая девушка Арлетт хочет стать супермоделью и активно продвигается вверх по карьерной лестнице. Вместе с мамой Каролиной она отправляется в Сан-Паулу, берет себе привлекательный псевдоним Энджел и спустя некоторое время получает интересное деловое предложение. Первые фотосъемки и модные показы заставляют Арлетт поверить в себя. Она не сразу догадывается, что агентство оказывает услуги сексуального характера влиятельным клиентам. Первым «клиентом» Арлетт оказывается богатый и опытный предприниматель Алекс. Он влюбляется в нее, но Арлетт далеко не так чиста и невинна, как может показаться.

Season 1 Cast

Rodrigo Lombardi
Rainer Cadete
Drica Moraes
Reynaldo Gianecchini
Reynaldo Gianecchini
Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio
Rhaísa Batista
All Season 1 Cast

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.8 IMDb

"Verdades secretas" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Capítulo 1
Season 1 Episode 1
8 June 2015
Capítulo 2
Season 1 Episode 2
9 June 2015
Capítulo 3
Season 1 Episode 3
11 June 2015
Capítulo 4
Season 1 Episode 4
12 June 2015
Capítulo 5
Season 1 Episode 5
15 June 2015
Capítulo 6
Season 1 Episode 6
16 June 2015
Capítulo 7
Season 1 Episode 7
18 June 2015
Capítulo 8
Season 1 Episode 8
19 June 2015
Capítulo 9
Season 1 Episode 9
22 June 2015
Capítulo 10
Season 1 Episode 10
23 June 2015
Capítulo 11
Season 1 Episode 11
25 June 2015
Capítulo 12
Season 1 Episode 12
26 June 2015
Capítulo 13
Season 1 Episode 13
29 June 2015
Capítulo 14
Season 1 Episode 14
30 June 2015
Capítulo 15
Season 1 Episode 15
2 July 2015
Capítulo 16
Season 1 Episode 16
3 July 2015
Capítulo 17
Season 1 Episode 17
6 July 2015
Capítulo 18
Season 1 Episode 18
7 July 2015
Capítulo 19
Season 1 Episode 19
9 July 2015
Capítulo 20
Season 1 Episode 20
10 July 2015
Capítulo 21
Season 1 Episode 21
13 July 2015
Capítulo 22
Season 1 Episode 22
14 July 2015
Capítulo 23
Season 1 Episode 23
16 July 2015
Capítulo 24
Season 1 Episode 24
17 July 2015
Capítulo 25
Season 1 Episode 25
20 July 2015
Capítulo 26
Season 1 Episode 26
21 July 2015
Capítulo 27
Season 1 Episode 27
23 July 2015
Capítulo 28
Season 1 Episode 28
24 July 2015
Capítulo 29
Season 1 Episode 29
27 July 2015
Capítulo 30
Season 1 Episode 30
28 July 2015
Capítulo 31
Season 1 Episode 31
30 July 2015
Capítulo 32
Season 1 Episode 32
31 July 2015
Capítulo 33
Season 1 Episode 33
3 August 2015
Capítulo 34
Season 1 Episode 34
4 August 2015
Capítulo 35
Season 1 Episode 35
6 August 2015
Capítulo 36
Season 1 Episode 36
7 August 2015
Capítulo 37
Season 1 Episode 37
10 August 2015
Capítulo 38
Season 1 Episode 38
11 August 2015
Capítulo 39
Season 1 Episode 39
13 August 2015
Capítulo 40
Season 1 Episode 40
14 August 2015
Capítulo 41
Season 1 Episode 41
17 August 2015
Capítulo 42
Season 1 Episode 42
18 August 2015
Capítulo 43
Season 1 Episode 43
20 August 2015
Capítulo 44
Season 1 Episode 44
21 August 2015
Capítulo 45
Season 1 Episode 45
24 August 2015
Capítulo 46
Season 1 Episode 46
25 August 2015
Capítulo 47
Season 1 Episode 47
27 August 2015
Capítulo 48
Season 1 Episode 48
28 August 2015
Capítulo 49
Season 1 Episode 49
31 August 2015
Capítulo 50
Season 1 Episode 50
1 September 2015
Capítulo 51
Season 1 Episode 51
3 September 2015
Capítulo 52
Season 1 Episode 52
4 September 2015
Capítulo 53
Season 1 Episode 53
7 September 2015
Capítulo 54
Season 1 Episode 54
8 September 2015
Capítulo 55
Season 1 Episode 55
10 September 2015
Capítulo 56
Season 1 Episode 56
11 September 2015
Capítulo 57
Season 1 Episode 57
14 September 2015
Capítulo 58
Season 1 Episode 58
15 September 2015
Capítulo 59
Season 1 Episode 59
17 September 2015
Capítulo 60
Season 1 Episode 60
18 September 2015
Capítulo 61
Season 1 Episode 61
21 September 2015
Capítulo 62
Season 1 Episode 62
22 September 2015
Capítulo 63
Season 1 Episode 63
24 September 2015
Capítulo 64
Season 1 Episode 64
25 September 2015
TV series release schedule
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