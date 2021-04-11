В 1-м сезоне сериала «Восемьдесят шесть» Владилена – молодая девушка, положившая свою судьбу и счастье на защиту родного государства. Она служит майором в армии Республики Сан-Магнолия, которая уже много лет воюет с мощным и опасным врагом – соседней Империей. Однажды со стороны имперцев прилетает целый отряд современных беспилотников. Руководство республики решает изобрести оружие схожих характеристик, чтобы дать достойный ответ. По официальной версии, миссия выполнена с успехом. Владилену отправляют в 86-й военный округ, чтобы управлять дронами. Но выясняется, что технологии несколько отличаются от имперских…