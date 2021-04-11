86 2021 - 2022, season 1

86
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 23
Runtime 9 hours 35 minutes
"86" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Восемьдесят шесть» Владилена – молодая девушка, положившая свою судьбу и счастье на защиту родного государства. Она служит майором в армии Республики Сан-Магнолия, которая уже много лет воюет с мощным и опасным врагом – соседней Империей. Однажды со стороны имперцев прилетает целый отряд современных беспилотников. Руководство республики решает изобрести оружие схожих характеристик, чтобы дать достойный ответ. По официальной версии, миссия выполнена с успехом. Владилену отправляют в 86-й военный округ, чтобы управлять дронами. Но выясняется, что технологии несколько отличаются от имперских…

8.2
8.3 IMDb

"86" season 1 list of episodes.

Undertaker
Season 1 Episode 1
11 April 2021
Spearhead
Season 1 Episode 2
18 April 2021
I Don`t Want to Die
Season 1 Episode 3
25 April 2021
Real Name
Season 1 Episode 4
2 May 2021
I'm with You
Season 1 Episode 5
9 May 2021
Through to the End
Season 1 Episode 6
16 May 2021
Will You Remember Me?
Season 1 Episode 7
23 May 2021
Let`s Go
Season 1 Episode 8
30 May 2021
Goodbye
Season 1 Episode 9
6 June 2021
Thank You
Season 1 Episode 10
13 June 2021
Here We Go
Season 1 Episode 11
20 June 2021
Welcome
Season 1 Episode 12
2 October 2021
It's Too Late
Season 1 Episode 13
9 October 2021
Glad to Be Here
Season 1 Episode 14
16 October 2021
Welcome Back
Season 1 Episode 15
23 October 2021
Even So
Season 1 Episode 16
30 October 2021
I Won't Forget
Season 1 Episode 17
6 November 2021
The Truth Is
Season 1 Episode 18
20 November 2021
Stay This Way Forever
Season 1 Episode 19
4 December 2021
Together Unto Death
Season 1 Episode 20
18 December 2021
All That's Left
Season 1 Episode 21
25 December 2021
Shin
Season 1 Episode 22
12 March 2022
Handler One
Season 1 Episode 23
19 March 2022
