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Voice of Fox 2018, season 1

Voice of Fox season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Voice of Fox Seasons Season 1
Kitsune no Koe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 2 hours 36 minutes

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.4 IMDb

"Voice of Fox" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
False Voice
Season 1 Episode 1
5 October 2018
Someone Is Watching
Season 1 Episode 2
12 October 2018
Stage of Darkness
Season 1 Episode 3
19 October 2018
A Wavering Voice
Season 1 Episode 4
26 October 2018
The Three-day Game
Season 1 Episode 5
2 November 2018
Trap
Season 1 Episode 6
9 November 2018
Despair
Season 1 Episode 7
16 November 2018
Under unfamiliar skies
Season 1 Episode 8
23 November 2018
Permanent wounds
Season 1 Episode 9
30 November 2018
A Song for Two
Season 1 Episode 10
7 December 2018
Ripples of the accusation
Season 1 Episode 11
14 December 2018
Voice of truth
Season 1 Episode 12
21 December 2018
TV series release schedule
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