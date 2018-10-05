Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Voice of Fox 2018, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Voice of Fox
Seasons
Season 1
Kitsune no Koe
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 October 2018
Production year
2018
Number of episodes
12
Runtime
2 hours 36 minutes
Series rating
6.2
Rate
11
votes
6.4
IMDb
"Voice of Fox" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
False Voice
Season 1
Episode 1
5 October 2018
Someone Is Watching
Season 1
Episode 2
12 October 2018
Stage of Darkness
Season 1
Episode 3
19 October 2018
A Wavering Voice
Season 1
Episode 4
26 October 2018
The Three-day Game
Season 1
Episode 5
2 November 2018
Trap
Season 1
Episode 6
9 November 2018
Despair
Season 1
Episode 7
16 November 2018
Under unfamiliar skies
Season 1
Episode 8
23 November 2018
Permanent wounds
Season 1
Episode 9
30 November 2018
A Song for Two
Season 1
Episode 10
7 December 2018
Ripples of the accusation
Season 1
Episode 11
14 December 2018
Voice of truth
Season 1
Episode 12
21 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree