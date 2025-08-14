Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Storm of the Century
Articles
Статьи о сериале «Storm of the Century»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Storm of the Century»
All info
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа
При этом триллер-шоу остается одним из самых игнорируемых проектов писателя.
Write review
14 August 2025 14:44
Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли
Если вы думали, что среди всех адаптаций Кинга найдется только парочка телешоу, у нас для вас есть новости.
1 comment
28 May 2025 16:40
Стивен Кинг назвал любимую экранизацию собственного романа — и нет, это не «Оно»
К хитовому мини-сериалу писатель даже сам написал сценарий.
7 comments
26 December 2024 20:32
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree