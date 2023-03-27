Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Brilliant Minds

  • Toronto, Ontario, Canada
  • Ontario, Canada

Iconic scenes & Locations

Bronx General Hospital
Findlay Teller Apartments - Findlay Plaza, 1201 Findlay Avenue, Morrisania, Bronx, New York City, New York, USA
Filming Dates

  • 27 March 2023 - 14 April 2023
  • 8 April 2024 - 6 August 2024
  • 2 July 2025 - 6 March 2026
