Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Brilliant Minds
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Filming Locations: Brilliant Minds
Toronto, Ontario, Canada
Ontario, Canada
Iconic scenes & Locations
Bronx General Hospital
Findlay Teller Apartments - Findlay Plaza, 1201 Findlay Avenue, Morrisania, Bronx, New York City, New York, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
27 March 2023 - 14 April 2023
8 April 2024 - 6 August 2024
2 July 2025 - 6 March 2026
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree